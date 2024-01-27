Корнилов считает, что Вахитов победит Минеева в кикбоксинге

Полуфиналист Гран-при ACA в полутяжелом весе Кирилл Корнилов поделился ожиданиями от возможного боя между Владимиром Минеевым и Артемом Вахитовым.

«Владимир более готов драться по правилам ММА. Если брать кикбоксинг или тайский бокс — бесспорно Вахитов. Он выиграет при любых обстоятельствах. Даже в боксе. Только в борьбе он не набрал нужных кондиций, чтобы противостоять Минееву. В кикбоксинге или тайском боксе Артему не составит труда победить», — цитирует Корнилова MMA.Metaratings.ru.

Вахитов в 2013 году победил Минеева на чемпионате России по тайскому боксу.