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Сегодня, 19:13

Корнилов считает, что Вахитов победит Минеева в кикбоксинге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полуфиналист Гран-при ACA в полутяжелом весе Кирилл Корнилов поделился ожиданиями от возможного боя между Владимиром Минеевым и Артемом Вахитовым.

«Владимир более готов драться по правилам ММА. Если брать кикбоксинг или тайский бокс — бесспорно Вахитов. Он выиграет при любых обстоятельствах. Даже в боксе. Только в борьбе он не набрал нужных кондиций, чтобы противостоять Минееву. В кикбоксинге или тайском боксе Артему не составит труда победить», — цитирует Корнилова MMA.Metaratings.ru.

Вахитов в 2013 году победил Минеева на чемпионате России по тайскому боксу.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Артем Вахитов
Владимир Минеев
ММА
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