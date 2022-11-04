Минеев посвятит бой с Родригесом своему погибшему брату

Президент Федерации кикбоксинга России, глава Калмыкии Бату Хасиков заявил, что предстоящий поединок с бразильцем Фернандо Родригесом, который состоится 18 ноября в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», российский боец ММА, чемпион Европы и мира Владимир Минеев посвящает своему погибшему брату.

«Так сложилось, что он погиб, отдал свою жизнь за интересы нашей Родины. И на этот счет, конечно, Владимир переживал, как и вся его семья. Мы очень сильно переживали, мы были рядом с ним, поддерживали его. Соответственно, он все это осознал. Он многие вещи переоценил. Видя его сейчас, я вижу, что он сделался еще более цельным, потому что он взял ответственность за семью своего брата», — отметил Хасиков РЕН ТВ.

Хасиковым вспомнил его победы над легендарным Майком Замбидисом в 2011 и 2014 годах и предположил, что поединок Минеева и Родригеса выдастся, хоть и менее, но тоже весьма масштабным.

«Во-первых, я все-таки не соглашусь. Масштаб — да, может быть. Родригес — это не Замбидис, здесь все объективно. Тем не менее то, что я знаю о Фернандо Родригесе, — он достаточно амбициозный атлет. Здесь он уже успел о себе заявить, победив некоторых достаточно весомых бойцов. Гаджи Наврузова, например. Соответственно, он сейчас на подъеме, ему здесь нравится, у него уже здесь есть своя аудитория и так далее. Видно, что и психологически он уверен в себе и, безусловно, физически он крупнее, чем Владимир. Его также окружает профессиональные специалисты», — отметил Хасиков.

Поединок, напомним, состоится 18 ноября в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве. Соперники будут биться в чемпионском формате: пять раундов по три минуты.