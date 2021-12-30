Действующий чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев прокомментировал выдворение бойца поп-ММА Чоршанбе Чоршанбиева из России за нарушение ПДД в Москве.

«То, что его депортировали? Да, знаю. Мое мнение: поп-ММА лишился одной из своих звезд, — сказал Минеев в интервью Святославу Коваленко. — Плохо, что он не смог адаптироваться к Москве и цивилизации, так сказать. Но все равно же он себя немного маргинально вел».

«Его же не просто так взяли, и такие: «Чоршанбе, вот ты плохой. Тебе тут нельзя [находиться]. Уезжай». Его же за что-то депортировали, а если конкретно, то за то, что нарушал ПДД. Правила дорожного движения — это банальные законы, с чего человек начинает социализироваться. Тебя учат, как переходить дорогу, как идти туда, как не сбить людей. ПДД — это минимальные правила нахождения в цивилизованном обществе. Если ты их нарушаешь, то ты нецивилизованный и тебя должны депортировать из цивилизованного общества. Так и случилось».

Чоршанбе Чоршанбиев утром 30 декабря был задержан в аэропорту Душанбе. Как сообщает «Радио Озоди», боец доставлен в Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана.