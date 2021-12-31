Актер Алексей Панин назвал бои Нурмагомедова и Макгрегора дракой животных

Скандальный актер Алексей Панин заявил, что не признает ММА спортом. В качестве примера он привел бои с участием Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, заявив, что это драка животных.

«Я считаю то, что там Хабиб [Нурмагомедов] и Макгрегор делают — это не спорт. Это драка животных, — заявил Панин на пресс-конференции «Нашего Дела». — Они убивают друг друга. Люди, которые не чувствуют жалости к другому человеку, — они животные. Костя Цзю — это спортсмен. Рой Джонс — это спортсмен. А люди, которые убивают и добивают — нет».

Панин проведет бой по правилам бокса в клетке поп-ММА промоушена «Наше Дело». Его оппонентом станет актер и певец Никита Пресняков.