Минаков перенесет операцию на плече

Российский боец ММА Виталий Минаков сообщил, что ему будет сделала операци на травмированном плече. В ночь на воскресенье он проиграл французу Шейку Конго решением судей в рамках Bellator.

- Пока не решу вопрос с плечом, с левой рукой, думать о следующем поединке не буду, - приводит ТАСС слова Минакова. - Проблема с плечом была давно, еще со времени подготовки к бою с Волковым, я никак не мог сделать операцию. Соперники видят, что работы левой рукой нет вообще, вот они и идут под нее. Полное восстановление после такой операции, насколько знаю, занимает три месяца.