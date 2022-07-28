Василевский назвал дураком американца, обвинившего россиян в расизме

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский отреагировал на слова американского бойца Деррика Льюиса о россиянах и немцах.

Льюис подчеркнул, что чувствует от людей из России и Германии расизм.

«Льюис — дурак, если такое говорит. Что тут добавить? Скорее всего, это даже не его мысли. Кто-то ему сказал такую фразу, а он, будучи в центре внимания, ее повторил. Мне кажется, что он вообще не понимает смысла сказанного.

Льюис говорит о глобальных вещах, задевая регионы России и целые страны. И такие политические вещи говорит человек, которому предстоит профессиональный бой за бабки. Зачем?» — приводит слова Василевского MMA.Metaratings.ru.

В ночь с 30 на 31 июля американский тяжеловес в рамках турнира UFC 277 проведет бой с россиянином Сергеем Павловичем.