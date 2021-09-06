Опытный российский боец ММА Артур Гусейнов готов сразиться с экс-чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко в одном из турниров лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC.

«Все салам алейкум. Меня зовут Артур Гусейнов. Я сегодня видел интервью Хабиба Нурмагомедова. Брат, я готов принять этот бой. Всегда готов. Как говорится, 24/7 всегда на связи. И прошу всех тех, кто увидит это видео, пишите комментарии, кто хочет увидеть этот поединок. Хочу посвятить его Абдулманапу Нурмагомедову — нашему покойному старшему брату. Хочу этот бой лично ему посвятить», — сказал Гусейнов в видеообращении.

«Это будет очень зрелищный бой, — продолжил Артур. — Бог даст, 30-го, Хабиб Нурмагомедов, брат мой, увидимся в Дубае на UFC. Так что, братья, я всегда готов. Большое спасибо тем, кто меня поддерживает».

На турнире Eagle FC 40 в Альметьевске Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему хотелось бы увидеть бой Александра Шлеменко против Артура Гусейнова.

Шлеменко последний поединок провел против Марсио Сантоса в мае этого года на турнире AMC Fight Nights 101, победив бразильца единогласным решением судей. В активе Александра 60 побед, 13 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся.

Гусейнов в последний раз дрался тоже с Сантосом в конце августа на турнире Eagle FC 39. Данный бой продлился всю дистанцию и завершился вничью. В их первом бою, прошедшем в начале апреля, победил бразилец удушающим приемом во втором раунде. На счету Артура 25 побед, 10 поражений и 1 ничья.