Михайлов победил Колдуэлла на турнире Bellator 290

Российский боец Никита Михайлов в поединке предварительного карда Bellator 290 победил американца Дэрриона Колдуэлла.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Михайлова единогласным решением судей.

На счету 24-летнего Михайлова 9 побед в смешанных единоборствах и 2 поражения.

В главном поединке Bellator 290 за титул в тяжелом весе встретятся Федор Емельяненко и Райан Бейдер. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на сайте «СЭ».