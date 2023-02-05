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Сегодня, 02:42

Михайлов победил Колдуэлла на турнире Bellator 290

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боец Никита Михайлов в поединке предварительного карда Bellator 290 победил американца Дэрриона Колдуэлла.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Михайлова единогласным решением судей.

На счету 24-летнего Михайлова 9 побед в смешанных единоборствах и 2 поражения.

В главном поединке Bellator 290 за титул в тяжелом весе встретятся Федор Емельяненко и Райан Бейдер. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на сайте «СЭ».

Федор Емельяненко и&nbsp;Райан Бейдер. Реванш Федора Емельяненко против Райана Бейдера, бой Bellator 290: основная информация

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