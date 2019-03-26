Михаил Заяц может выступить на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Российский боец среднего веса (до 83,9 кг) Михаил Заяц может подписать контракт с UFC и выступить на турнире в Санкт-Петербурге, сообщил в интервью "СЭ" менеджер спортсмена Иван Банников.

Шоу UFC Fight Night 149 пройдет в Санкт-Петербурге 20 апреля.

- Мы общались с Шоном Шелби (матчмейкер UFC) по поводу добавления двух наших бойцов в ростер UFC, - сказал Банников. - Это Михаил Заяц и Эдуард Вартанян. Надеемся, что Михаил, если все будет совсем хорошо, подерется уже 20 апреля. Если не совсем хорошо, то до лета. Ситуация с Эдиком сложнее, так как у него есть действующий контракт с ACA (он рассчитан еще на пять боев. - Прим. "СЭ"). Но после того, как он закончится, мы надеемся, что Вартанян войдет в ростер UFC.

37-летний Заяц провел в ММА 32 боя (24 победы, 8 поражений). У 27-летнего Вартаняна, выступающего в легком весе (до 70,3 кг), 23 поединка (19 побед, 4 поражения). (Илья Андреев)