Михаил Кокляев сообщил, что его бой с Александром Емельяненко хотел бы организовать блогер Амиран

Популярный видеоблогер Амиран Сардаров (Ютуб-канал "Дневник хача") заинтересован в организации боя между стронгменом Михаилом Кокляевым и бойцом ММА Александром Емельяненко. Об этом "СЭ" рассказал Кокляев.

– Емельяненко говорил, что четыре промоутерских компании готовы провести ваш бой. Вы в курсе?

– По-моему, одна из этих компаний – ребята, которые организовывали "Битву на Волге". Еще есть промоутеры, которые проведут шоу во время экономического форума в Петербурге. Еще обращались из одного из ведущих телеканалов, называть не буду, попросили не говорить. И Амиран Сардаров. Он говорил, что готов дать деньги хоть сейчас. Сумма, которую он предлагал, неплохая, но знающие люди говорят, что можно получить больше, и что такая возможность есть, потому что рано или поздно это все будет так или иначе связано со ставками.

– Камил Гаджиев предложил Александру Емельяненко и Сергею Харитонову по 10 миллионов рублей за бой. Сергей сказал, что этого мало. Для вас 10 миллионов за бой с Емельяненко – хорошая цифра?

– Да, это хорошие деньги. Приличную часть мог бы даже отдать на благотворительность.

– Амиран предложил вам в несколько раз меньше?

– Да.

Сардаров стал одним из организаторов боя по правилам ММА между Вячеславом Дациком и бойцом-блогером Артемом Тарасовым, который прошел в апреле этого года. (Илья Андреев)​

Полностью интервью с Михаилом Кокляевым читайте здесь.