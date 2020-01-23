Михаил Кокляев: «Показалось, что Александр Емельяненко брошенный человек. Но добрый»

Российский стронгмен Михаил Кокляев считает бойца ММА Александра Емельяненко добрым человеком.

21 января 38-летний Емельяненко был арестован на семь суток за хулиганство. 29 ноября прошлого года Кокляев и Емельяненко провели бкосерский поединок. Александр выиграл нокаутом в первом раунде.



— Я Саше от души желаю всего хорошего, — сказал Кокляев. — Я посмотрел ему в глаза во время дуэли взглядов — и на взвешивании, и на пресс-конференции — и увидел глубочайшее внутреннее одиночество. Мне показалось, что он брошенный человек. Но добрый. Через этот его большой нос, надбровные дуги и глаза прослеживается тоска одинокого человека. При этом человека, способного делать очень много доброго. Он посещает и кадетские корпуса, там, я уверен, он и благотворительностью занимается.

— Просто отчасти не мы такие, а общество такое, — отметил стронгмен. — Вроде выиграл, а начинаешь читать комментарии, и там столько гадостей все равно. Лучше не цитировать. Мага тебя порвет, вот эти все моменты. Как говорил Невзоров, все эти комментарии мелкие и ничтожные — это попытка заколоть слона иголкой. И зачастую это получается. А если человек еще и тщеславен и себялюбив, то его задеть еще легче. Кто бы что ни говорил — великолепная есть книга — Библия. Почитать бы ее Сане еще раз. Он ее читал уже 100 раз, но еще раз не помешало бы.

— Чтобы быть слоном, которого нельзя проколоть иголкой. Мне что ли не хватает давки после этого боя? Разве что собака лишайная еще не написала комментарий, — добавил Кокляев. (Михаил Потапов)