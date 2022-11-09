Международная федерация смешанных единоборств в декабре обсудит допуск россиян на турниры

Президент союза ММА России Федор Емельяненко сообщил, что Международная федерация смешанных единоборств (IMMAF) в декабре обсудит возвращение россиян на международные соревнования.

«Нас пока не допускают, мы задали вопрос. В декабре на заседании IMMAF обсудит допуск российских спортсменов», — сказал Емельяненко на пресс-конференции.

Ранее Емельяненко отправил обращение в IMMAF с просьбой разрешить российской сборной принимать участие в официальных международных соревнованиях в следующем году.

На данный момент Кубок Содружества является единственным международным турниром, в котором российская сборная может принимать участие и соревноваться со спортсменами из других стран.