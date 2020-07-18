Менеджер Нурмагомедова рассказал, что бой Хабиба с Гэтжи пройдет до конца года

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что 31-летний российский боец будет драться с американцем Джастином Гэтжи, несмотря на слухи о завершении карьеры.

— Хабиб никуда не уходит, — сказал Адбель-Азиз в интервью TMZ Sports. — Впереди нас ждет главный блокбастер, где Хабиб встретится с Гэтжи. Сойдутся два лучших легковеса в мире на сегодняшний день. Мы видели, что Джастин сделал с Фергюсоном, заставив его выглядеть любителем. Увидите Нурмагомедова до конца года.

Все понимают, насколько близки были Хабиб и его отец. Мы потеряли что-то очень важное. Поддержка со стороны Даны была особенна. Он общался с Хабибом, вся команда повела себя потрясающе.

3 июля стало известно, что Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба, скончался.

Хабиб Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. Он победил во всех 28 поединках в ММА. У 31-летнего Гэтжи 22 победы и два поражения.