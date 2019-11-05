Менеджер Макгрегора опроверг обвинения в сексуальных домогательствах

Менеджер бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора Оди Аттар заявил, что боец не виновен в сексуальных домогательствах.

— Он категорически отрицает любые обвинения в сексуальных домогательствах, — цитирует MMAJunkie Аттара. — Мы категорически отрицаем это, и он тоже. В конце концов, мы знаем кто он, он знает кто он, и мы знаем, что это правда.

В течение этого года Макгрегора обвиняли в изнасилованиях дважды, однако пока эти дела не дошли до суда. Боец планируется вернуться в октагон 18 января 2020 года.