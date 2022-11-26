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Сегодня, 22:36

Менеджер Исмаилова прокомментировал блокировку профиля Магомеда в Instagram*

Анна Горшкова
Корреспондент
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Менеджер Магомеда Исмаилова Никита Бурчак прокомментировал блокировку профиля российского бойца ММА в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

У Исмаилова в соцсети было 2,1 миллиона подписчиков. Причина блокировки неизвестна.

«Шок! Шлеменко заблокировал аккаунт Исмаилова перед их боем на RCC 3 декабря», — написал Бурчак в своих социальных сетях.

3 декабря Исмаилов проведет бой с Александром Шлеменко на турнире RCC 13 в Екатеринбурге.

Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
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