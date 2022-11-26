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Сегодня, 21:58

Конор Макгрегор обозвал Артема Лобова «крысой»

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор своеобразно прокомментировал иск против него со стороны Артема Лобова.

Ранее Лобов подал иск против Макгрегора из-за бренда виски Proper No. Twelve. Он претендует на несколько миллионов долларов, так как считает, что именно его идея послужила основной для создания бизнеса.

В ответ Макгрегор опубликовал в социальных сетях голосовое сообщение, в котором назвал Лобова «крысой».

Отметим, что, как только появилась информация об иске, Макгрегор мгновенно удалил Лобова из всех социальных сетей и порвал с ним все дружеские взаимоотношения.

Артем Лобов
Конор Макгрегор
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