Менеджер Хабиба заявил, что UFC нужно предложить Нурмагомедову соперника интереснее Макгрегора

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, Ризван Магомедов заявил, что президенту организации Дане Уайту нужно предложить бойцу более интересный поединок, чем реванш с ирландцем Конором Макгрегором.

«Не знаю, что он должен предложить Хабибу, просто не знаю. Дане надо будет подыскать что-нибудь поинтереснее, чем реванш с Макгрегором. Жорж Сен-Пьер? Дана столько раз пытался сделать этот бой, пока мы были активными...» — приводит ТАСС слова Магомедова.

24 октября 2020 Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254, в третий раз защитив титул чемпиона лиги в легком весе. После поединка россиянин заявил о завершении карьеры. Боец объяснил свое решение тем, что дал обещание матери сделать это. В январе президент UFC Дана Уайт заявил, что встретится с Нурмагомедовым и будет уговаривать его провести еще один бой.