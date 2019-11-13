Менеджер Хабиба уверен: боец сможет проводить поединки в Лас-Вегасе в случае извинений комиссии

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, уверен, что боец сможет в будущем проводить поединки в Лас-Вегасе. Однако сперва должны последовать извинения от Атлетической комиссии Невады, оштрафовавшей его за драку после поединка с Конором Макгрегором.

— У нас есть диалог по этому поводу [решения проблем с атлетической комиссией]. Как Хабиб говорил, так и есть, — цитирует ТАСС Магомедова, добавившего, что в будущем поединки российского бойца в Лас-Вегасе возможны.