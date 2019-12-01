Менеджер Хабиба посмеялся над Макгрегором за выбор соперника

Менеджер Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи Али Абдель-Азиз в Instagram c иронией оценил решение Конора Макгрегора провести бой против Дональда Серроне.

— Я рад за Ковбоя, что он получил этот бой, — написал Абдель-Азиз, опубликовав забавное фото, намекающее, что ирландец выбрал себе более легкого соперника. — Я до сих пор верю, что он может выиграть, но если ты хочешь драться за титул в легком весе, ты должен драться с Джастином Гэтжи.

Поединок между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне станет главным событием турнира UFC 246, который пройдет 18 января в Лас-Вегасе.