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Менеджер Хабиба посмеялся над Макгрегором за выбор соперника

08:49
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Менеджер Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи Али Абдель-Азиз в Instagram c иронией оценил решение Конора Макгрегора провести бой против Дональда Серроне.

— Я рад за Ковбоя, что он получил этот бой, — написал Абдель-Азиз, опубликовав забавное фото, намекающее, что ирландец выбрал себе более легкого соперника. — Я до сих пор верю, что он может выиграть, но если ты хочешь драться за титул в легком весе, ты должен драться с Джастином Гэтжи.

Поединок между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне станет главным событием турнира UFC 246, который пройдет 18 января в Лас-Вегасе.

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