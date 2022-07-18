Али Абдель-Азиз назвал единственный бой, в котором Усман был в опасности

Менеджер чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана (20-1) Али Абдель-Азиз считает, что только в бою с Гилбертом Бернсом (20-5) Усман испытывал проблемы в бою.

«Камару был в опасности лишь однажды, когда дрался с Гилбертом, — сказал Абдель-Азиз в интервью The Schmo. — Но он оправился и финишировал Гилберта. Камару играет со своими оппонентами, и это выглядит так, словно он не прикладывает максимум усилий, чтобы побить их. Это факт. Я не знаю никого, кто мог бы выйти в клетку против Камару и доставить ему проблем».

Усман победил Бернса техническим нокаутом в 3-м раунде на UFC 258. Бой состоялся 13 февраля 2021 года в Лас-Вегасе, США.