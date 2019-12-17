Майрбек Хасиев: «Раньше АСА называли кавказской лигой, но мы стали международной организацией»

Основатель Лиги ACA Майрбек Хасиев рассказал о развитии промоушна по итогам 2019 года.

— Объединение с ACB пошло на пользу, боев зрелищных стало больше, уровень вырос. Были и неприятные моменты, но на общую картину они не влияют. Ставка сейчас делается на сибирских, русскоязычных бойцов, назовем их так. Раньше нас называли чеченской лигой, потом кавказской, но сейчас мы становимся международной лигой. Мы должны быть многонациональными. Чеченцы не хотели бить друг друга, но мы им сказали: или вы бьетесь друг с другом, или идете в другую лигу. И они слушаются. Фанатов у нашей лиги стало гораздо больше, — сказал Хасиев. (Михаил Потапов)