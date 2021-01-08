Майкл Кьеза: «В Хабибе меня поражает скорость. Он просто молниеносный»

Боец полусреднего веса UFC Майкл Кьеза поделился мнением о чемпионе легкого дивизиона Хабибе Нурмагомедове.

«Если посмотреть в замедленном повторе те моменты в бою Хабиба с Майклом Джонсоном, когда тот доставал его ударами, то видно, что они не входили чисто. Хабиб скользил со всеми панчами Джонсона, смягчал их инерцию, прокручивался с ними. И причина этому — его скорость. Представь, Хабиб смог уворачиваться и скользить против самого быстрорукого панчера легкого веса. Кто смотрел бои Джонсона, знает, что его левая рука — одна из самых быстрых в истории 155 фунтов.

И когда потом я был на его бою с Гэтжи, сидел рядом у клетки, то также ловил себя на мысли, насколько же он быстрый и взрывной боец. Каждое движение его тела, уклоны головой, все эти мини-нырки и наклоны, скорость рук, все что угодно — он очень и очень быстрый, просто молниеносный. И эту скорость не почувствовать, когда ты смотришь бой по ТВ, это можно понять только вживую.

Я не думаю, что сейчас кто-то сможет выиграть у Хабиба. Когда я смотрел его бои как боец, как легковес, то видел у себя шансы, но когда я смотрю его бои как аналитик, то понимаю, насколько сложно будет что-то с ним сделать", — рассказал Кьеза на подкасте Real Quick With Mike Swick.

24 октября Хабиб Нурмагомедов задушил Джастина Гэтжи в своей третьей защите титула в легком весе на UFC 254.