Майкл Чендлер планирует подраться с Махачевым за вакантный титул чемпиона

Пятый номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-7) обратился к Чарльзу Оливейре (33-8), призвав его подраться с бывшим чемпионом UFC в полулегком и легком весе Конором Макгрегором (22-6), в то время как он с Исламом Махачевым (22-1) разыграет вакантный титул чемпиона в легком весе.

«Чарльз, братан, гни свою линию. Дождись Конора, ты это заслужил, — сказал Чендлер в видеообращении, опубликованном в соцсетях. — У тебя внушительная победная серия, поэтому почему бы тебе не отдохнуть? Ты пока жди Конора, а я буду держать дивизион в огне. Следующий бой я проведу против Ислама за титул чемпиона. Затем, когда ты получишь свой так называемый «супербой», то сможешь вернуться в дивизион. Увидимся на вершине».

Чендлер в прошлом бою победил Тони Фергюсона (23-5) нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.