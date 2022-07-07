Махачев согласен подраться с Чендлером за вакантный пояс чемпиона: «Легкие деньги»

Махачев согласен подраться с Чендлером за вакантный пояс чемпиона

30-летний российский легковес UFC Ислам Махачев (22-1) отреагировал на заявление Майкла Чендлера (23-7), который призвал Чарльза Оливейру (33-8) оставить идею подраться за пояс и принять бой с Конором Макгрегором (22-6).

«Легкие деньги... Титул — моя цель. Мне без разницы, с кем драться. Погнали, Чендлер!» — написал Махачев в Twitter.

Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.

Чендлер в прошлом бою победил Тони Фергюсона (23-5) нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.