Федор Емельяненко принял участие в заседании президиума Союза ММА России
20 апреля состоялось заседание президиума Союза ММА России, в котором Федор Емельяненко принял участие. Фотографии в соцсети выложил руководитель Омской федерации ММА Андрей Терентьев.
29 марта Федор разослал в региональные федерации письмо, в котором сообщил, что больше не представляет Союз, так как не поддерживает действия президента организации Радмира Габдуллина и исполнительного директора Ленара Ганеева. Так, стало известно, что Емельяненко покинул пост председателя наблюдательного совета Союза ММА России. Однако он остался почетным президентом Союза (эта должность выборная).
заседание президиума Союза ММА России.
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