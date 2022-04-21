Федор Емельяненко принял участие в заседании президиума Союза ММА России

20 апреля состоялось заседание президиума Союза ММА России, в котором Федор Емельяненко принял участие. Фотографии в соцсети выложил руководитель Омской федерации ММА Андрей Терентьев.

29 марта Федор разослал в региональные федерации письмо, в котором сообщил, что больше не представляет Союз, так как не поддерживает действия президента организации Радмира Габдуллина и исполнительного директора Ленара Ганеева. Так, стало известно, что Емельяненко покинул пост председателя наблюдательного совета Союза ММА России. Однако он остался почетным президентом Союза (эта должность выборная).