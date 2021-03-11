Тренер Адесаньи заявил о желании провести реванш с Блаховичем

Главный тренер ранее непобежденного Исраэля Адесаньи, Юджин Бэреман, уверен, что его подопечный вновь сразится с действующим чемпионом UFC в полутяжелом весе Яном Блаховичем.

«Мы конкурентоспособны. Исраэль сверхконкурентен, — говорит тренер в интервью Submission Radio. — Исраэль вернется обратно в средний дивизион, где он будет господствовать какое-то время. Думаю, что Ян [Блахович] еще долго будет чемпионом в полутяжелом дивизионе. Я думаю, что мы обязательно будем преследовать Яна снова. Он достойный противник, и он победил нас. Я не могу точно предсказать будущее, но мы обязательно снова выйдем на охоту за [легендарной] польской силой».

Бой Блахович — Адесанья стал главным событием UFC 259, который завершился в минувшие выходные в Лас-Вегасе. Итогом боя стала победа поляка Блаховича единогласным решением судей.