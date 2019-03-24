Майк Тайсон: "Макгрегор хочет долю в бизнесе UFC? Ему лучше думать о боях"

Бывший чемпион мира по боксу, американец Майк Тайсон считает, что ирландскому бойцу Конору Макгрегору необходимо думать о будущих поединках, а не о бизнесе в UFC, информирует TMZ.com.

Ранее сообщалось, что Макгрегор хочет получить акции UFC за участие в соглавном поединке на одном из турниров.

– Конор хочет долю в бизнесе UFC? Ему лучше думать о боях. Владение компанией – это совсем другая игра. Дерись и зарабатывай деньги в клетке, – приводит слова Тайсона TMZ.com.

Макгрегор отбывает шестимесячную дисквалификацию после боя в рамках турнира UFC 229 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе против россиянина Хабиба Нурмагомедова.

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