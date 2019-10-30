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Матчевая встреча GFC vs FNG состоится через месяц после боя Хабиба

19:01
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Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев высказался о планах провести матчевую встречу между бойцами своего промоушна с представителями GFC.

— Мы с Абдулманапом Нурмагомедовым (отцом чемпиона UFC. — Прим. «СЭ») решили, что это нужно делать сразу после следующего боя Хабиба. Потому что команда GFC будет сильно вовлечена в подготовку Хабиба, и все медиа тоже. Где-то через месяц можно будет организовать такой матч. Будет по восемь бойцов от каждой организации, чемпионы или первые номера в своих весовых категориях. Это неформальный способ определить, чья команда лучше, какой промоушн сильнее, — сказал Гаджиев. (Михаил Потапов)

Ранее сообщалось, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой в марте или апреле 2020 года. Предполагаемый соперник — американец Тони Фергюсон.

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