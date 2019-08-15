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Мать Хабиба Нурмагомедова не смотрит его бои

15 августа 2019, 18:03
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Мать российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова не смотрит его поединки. Об этом сообщил тренер и отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

— Она не смотрит бои Хабиба, — цитирует специалиста ТАСС. — Когда начинается бой по телевизору, она уходит. Я знаю все стороны и качества Хабиба, знаю эти ощущения во время боя, поэтому я смотрю его бой. Она же выходит во двор, и когда в перерывах тишина, то волнуется, а когда все кричат, то уверена, что Хабиб ведет.

Следующим соперником россиянина станет американец Дастин Порье. Бой пройдет 7 сентября в Абу-Даби. Хабиб Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. Он выиграл все 27 поединков в карьере.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6766606

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