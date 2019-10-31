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Масвидаль устроил спарринг-бои между болельщиками. Видео

09:24
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Американец Хорхе Масвидал продолжает подготовку к бою с Нейтом Диасом на турнире UFC 244. На одной из встреч с болельщиками он устроил спарринг-поединки между фанатами, сообщает MMA Mania. Спустя время эти поединки были прекращены по инициативе вице-президента организации Рида Харриса.

Диас в предыдущем бою одержал победу над Энтони Петтисом на турнире UFC 241, а Масвидаль отправил в нокаут Бена Аскрена на UFC 239. Поединок Диаса и Масвидаля станет главным боем UFC 244 и состоится 2 ноября.

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