Масвидаль: «Нельзя оскорблять страну, религию, женщин, чтобы продавать турниры»

Бывший претендент на титул в полусреднем весе UFC Хорхе Масвидаль (35-15) сообщил, что бой с Колби Ковингтоном (16-3) не будет для него чем-то личным. Также Масвидаль считает, что нельзя продавать номерные турниры, оскорбляя страны, религии и женщин.

«Я пришел в этот бизнес не для того, чтобы заводить друзей, — сказал Масвидаль в интервью ESPN MMA. — Я лишь хотел обеспечить себя, свою семью, маму и папу. Я хотел разбивать лица, получать за это большой чек и стать лучшим в мире. Бой с Колби — это просто еще один бой. Он не будет личным для меня, потому что Колби мне не друг. Я молюсь, чтобы мы с ним больше не пересекались в жизни после нашего с ним поединка.

Дети 12-13 лет смотрят на этого труса и думают: «Вот как, оказывается, надо продавать турниры». Нельзя оскорблять страну, религию, женщин, чтобы продавать турниры. Это не нужно нашему спорту. Колби несет весь этот бред, потому что его бои скучные. Его образ — это притворство. Если бы он встретил Джона Джонса, он бы убежал от него. Он только и может, что писать в Twitter. Колби — трус. Не могу дождаться, чтобы прикончить его".

Масвидаль подерется с Ковингтоном 5 марта на UFC 272 в Неваде, Лас-Вегас. Бой станет главным событием вечера и пройдет 5 раундов по 5 минут.

Давид Хачатрян