Комментатор UFC Флориан: «В стойке Махачев лучше Хабиба»

Комментатор UFC Кенни Флориан уверен, что Ислам Махачев (22-1) представляет серьезную угрозу для всех представителей легкого веса UFC, потому что его стиль похож на стиль Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«Ислам хорошо действует в стойке, — сказал Флориан в подкасте Anik & Florian Podcast. — Как ударник Ислам лучше Хабиба Нурмагомедова. При этом у него такие же навыки борьбы, как у Хабиба. Соперники Ислама точно не смогут отдохнуть во время боя с ним. Это просто невозможно. Ты понимаешь, что Ислам может донести удар в стойке и при этом войти в клинч и бросить тебя головой об канвас. Оттуда ты уже точно не выберешься».

Махачев победил Бобби Грина (29-13) 26 февраля на UFC Fight Night 202. Россиянин выиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Давид Хачатрян