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Масвидал мог выступить на UFC 249

05:18
Хорхе Масвидал. Фото MMA Junkie
Хорхе Масвидал. Фото MMA Junkie

Американский боец Хорхе Масвидал подтвердил, что мог стать участником UFC 249, который на этой неделе был перенесен. Планировался бой в полусреднем весе между ним и Камару Усманом.

— На столе был контракт, но бюджет не был таким, как мы просили, — цитирует MMA Junie Масвидала. — Они не хотели платить, сколько я хотел. Мы не были слишком далеки, поэтому можем осуществить это в будущуем. Думаю, в июле я обезглавлю этого парня, чтобы это увидел весь мир.

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