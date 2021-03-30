«Выглядел явно нездоровым». Малыхин прокомментировал физическую форму Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Анатолий Малыхин высказался о физической форме Александра Емельяненко во время посещения турнира ACA.

«Честно признаюсь, состояние Емельяненко меня сильно напугало. Он напомнил человека после инсульта. Одним словом, выглядел явно нездоровым. Посмотрим, как отшепчут, прокапают», — сказал Малыхин RT.

В феврале 2021 года в СМИ появилась информация, что у Емельяненко проблемы со здоровьем, связанные с злоупотреблением алкоголя.