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«Выглядел явно нездоровым». Малыхин прокомментировал физическую форму Емельяненко

10:13
Анатолий Малыхин. Фото Instagram
Анатолий Малыхин. Фото Instagram
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Российский боец смешанного стиля Анатолий Малыхин высказался о физической форме Александра Емельяненко во время посещения турнира ACA.

«Честно признаюсь, состояние Емельяненко меня сильно напугало. Он напомнил человека после инсульта. Одним словом, выглядел явно нездоровым. Посмотрим, как отшепчут, прокапают», — сказал Малыхин RT.

В феврале 2021 года в СМИ появилась информация, что у Емельяненко проблемы со здоровьем, связанные с злоупотреблением алкоголя.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/847566-malykhin-emelyanenko-sostoyanie

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