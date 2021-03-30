«Выглядел явно нездоровым». Малыхин прокомментировал физическую форму Емельяненко
10:13
Российский боец смешанного стиля Анатолий Малыхин высказался о физической форме Александра Емельяненко во время посещения турнира ACA.
«Честно признаюсь, состояние Емельяненко меня сильно напугало. Он напомнил человека после инсульта. Одним словом, выглядел явно нездоровым. Посмотрим, как отшепчут, прокапают», — сказал Малыхин RT.
В феврале 2021 года в СМИ появилась информация, что у Емельяненко проблемы со здоровьем, связанные с злоупотреблением алкоголя.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/847566-malykhin-emelyanenko-sostoyanie
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