Малыхин: «Нет таких условий, на которых я перейду в UFC»

Двойной чемпион лиги ONE Championship Анатолий Малыхин (13-0) заявил, что не согласится перейти в UFC.

«Нет таких условий, на которых я перейду в UFC. Когда я был никому не нужен, мистер Чатри (президент ONE) и ONE дали мне работу, дали мне дом, и я за деньги своих не продаю. Какую бы цену за меня ни предложили сейчас или в будущем в UFC, пока я нужен в ONE, пока я боец ONE, я останусь в этой организации. И если ONE меня не уволит, то я хочу закончить свою карьеру здесь. Так что нет такой суммы, за которую я уйду в UFC», — цитирует MMA.Metaratings.ru Малыхина.

23 июня Малыхин победил Арджана Бхуллара (11-2) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся на арене «Лумпхини» в Бангкоке, Таиланд.