Малыхин нашел соперника

Российский боец Анатолий Малыхин, представляющий Gararin Sports Managment, нашел себе соперника. Им станет американец Энтони Хэмилтон. Оба бойца дали согласие на поединок и устроили диалог в Инстаграме.
– Анатолий Малыхин очень хороший боец и талантливый спортсмен. Но он еще ни разу не встречался ни с кем вроде меня. Я готов побить его в любое время и в любом месте. Может быть я даже поеду тренироваться на его Родину и буду готовиться к бою в Сибири ! Как в фильме Рокки, – написал Хэмилтон.
– Не уверен, что в Сибири тебя будет кто то тренировать. Скорее всего ты просто не отдаёшь отчёт своим словам, – отреагировал Малыхин.
Бой находится в разработке. Малыхин является чемпионом мира по ММА. За свою профессиональную карьеру провел 4 боя без единого поражения. В активе Хэмилтона 15 побед при девяти поражениях. 18 июля Малыхин предложил 30 тысяч долларов тому, кто его победит. (Михаил Потапов)
@anmalykhin Anatoly Malykhin is a good fighter and a talented athlete. But he has never met anyone like me. I am prepared to beat him anywhere and any time... Maybe I'll even travel to his homeland and prepare for this fight in Siberia... Just like in Rocky IV!!! 😉 💪🏾👊🏿👑 #mma #fighter #usa #russia #champion #hardwork #dedication #rocky #destiny #godisgood
Друзья, я уже долгое время жду имя соперника, но почему-то у людей не хватает смелости выйти со мной в клетку. Что бы замотивировать своего будущего оппонента, готов заключить пари. Давай поставим по 30 000 долларов! Победитель забирает все, проигравший ничего. Жду ответку, и готов к повышению ставок!