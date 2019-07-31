Малыхин нашел соперника

Российский боец Анатолий Малыхин, представляющий Gararin Sports Managment, нашел себе соперника. Им станет американец Энтони Хэмилтон. Оба бойца дали согласие на поединок и устроили диалог в Инстаграме.

– Анатолий Малыхин очень хороший боец и талантливый спортсмен. Но он еще ни разу не встречался ни с кем вроде меня. Я готов побить его в любое время и в любом месте. Может быть я даже поеду тренироваться на его Родину и буду готовиться к бою в Сибири ! Как в фильме Рокки, – написал Хэмилтон.

– Не уверен, что в Сибири тебя будет кто то тренировать. Скорее всего ты просто не отдаёшь отчёт своим словам, – отреагировал Малыхин.

Бой находится в разработке. Малыхин является чемпионом мира по ММА. За свою профессиональную карьеру провел 4 боя без единого поражения. В активе Хэмилтона 15 побед при девяти поражениях. 18 июля Малыхин предложил 30 тысяч долларов тому, кто его победит. (Михаил Потапов)