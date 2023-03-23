Хабиб Нурмагомедов не планирует продавать лигу Eagle FC

Президент Eagle FC Шамиль Завуров заявил, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не планирует продавать лигу по ММА.

«Нужен серьезный партнер с серьезными деньгами, — сказал Завуров. — Лига не закрыта, будем думать, что делать. Если бы была закрыта, мы бы объявили, зачем кого-то держать? Мы не продаем. Мы не выставлены на продажу. Пока на плаву», — приводит слова Завурова ТАСС.

Нурмагомедов приобрел организацию Eagle FC в 2020 году. В том же году он завершил карьеру бойца в статусе чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. На его счету 29 побед и ни одного поражения. Также Нурмагомедов владеет футбольным агентством.