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Харитонов рассказал, как за ним шпионили до боя против Спонга: «Это предатели. Наши шалопаи»

Харитонов рассказал, как за ним шпионили до боя против Спонга
Карен Саркисян
Корреспондент

Российский тяжеловес Сергей Харитонов рассказал, как за ним следили до боя против Тайрона Спонга ребята из других залов.

«Мой план на бой не заключался в том, чтобы бороть его, а бить и бороть, — сказал Харитонов в интервью «СЭ». — Бить и бороть, чередовать, чтобы он устал, потому что Тайрон Спонг — ударник. Я знаю, что он работал над борьбой, но только Линтон Васселл мог дать ему хорошие навыки борьбы».

«Наши шалопаи рядом тоже крутились, — продолжил Харитонов. — Это помощники Тайрона Спонга. Я не помню, как этого парня зовут... [Саид] Сапаров (тренер в Sanford MMA — Прим. «СЭ») такой есть там. Он тоже переехал сейчас в Америку, ко мне на работу устраивался в свое время. Приходил, звонил мне там: «Сергей, возьми меня на работу, помоги с работой». У меня в клубе работал, если помните, когда у меня в Москве был [бойцовский клуб] Vityaz Fight. Но вот эти вот товарищи, которые нам вовсе не товарищи, помогали Тайрону Спонгу, строили тактику против меня. Такие, скажем так, предатели своеобразные. В свое время помогал, где-то кому-то помог в жизни, а там уже какие-то непонятные вещи».

«Там уже все общаются между собой. У нас в American Top Team тренируются ребята из Казахстана и отовсюду, и в Sanford MMA тренируются ребята из Казахстана, Дагестана, Средней Азии. Все между собой общаются. Вот такие всякие не очень были приятные ситуации. Я даже помню, когда спарринг провожу, отрабатывая с Тимуром Айляровым определённые вещи, которые планировали в бою со Спонгом использовать, нас снимает на телефон парень из Казахстана. К нему Руслан подходит и говорит: «Ты что делаешь?». А он: Не-не, я в прямом эфире. Я просто там показывал, как будто бы там что-то...». Неприятные и подлые такие ситуации были. Не очень приятно, что не особо уважают нас. Улыбаются в лицо, подходят к нам фотографируются, просят помочь, а на самом деле люди очень продуманные, и они делали очень неприятные вещи".

Харитонов техническим нокаутом во втором раунде выиграл у Спонга. Бойцы возглавили турнир лиги Хабиба Нурмагомедова EFC 44, который проходил в ночь на 29 января в Майами.

Сергей Харитонов
ММА
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