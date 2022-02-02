Харитонов рассказал, как за ним шпионили до боя против Спонга: «Это предатели. Наши шалопаи»

Российский тяжеловес Сергей Харитонов рассказал, как за ним следили до боя против Тайрона Спонга ребята из других залов.

«Мой план на бой не заключался в том, чтобы бороть его, а бить и бороть, — сказал Харитонов в интервью «СЭ». — Бить и бороть, чередовать, чтобы он устал, потому что Тайрон Спонг — ударник. Я знаю, что он работал над борьбой, но только Линтон Васселл мог дать ему хорошие навыки борьбы».

«Наши шалопаи рядом тоже крутились, — продолжил Харитонов. — Это помощники Тайрона Спонга. Я не помню, как этого парня зовут... [Саид] Сапаров (тренер в Sanford MMA — Прим. «СЭ») такой есть там. Он тоже переехал сейчас в Америку, ко мне на работу устраивался в свое время. Приходил, звонил мне там: «Сергей, возьми меня на работу, помоги с работой». У меня в клубе работал, если помните, когда у меня в Москве был [бойцовский клуб] Vityaz Fight. Но вот эти вот товарищи, которые нам вовсе не товарищи, помогали Тайрону Спонгу, строили тактику против меня. Такие, скажем так, предатели своеобразные. В свое время помогал, где-то кому-то помог в жизни, а там уже какие-то непонятные вещи».

«Там уже все общаются между собой. У нас в American Top Team тренируются ребята из Казахстана и отовсюду, и в Sanford MMA тренируются ребята из Казахстана, Дагестана, Средней Азии. Все между собой общаются. Вот такие всякие не очень были приятные ситуации. Я даже помню, когда спарринг провожу, отрабатывая с Тимуром Айляровым определённые вещи, которые планировали в бою со Спонгом использовать, нас снимает на телефон парень из Казахстана. К нему Руслан подходит и говорит: «Ты что делаешь?». А он: Не-не, я в прямом эфире. Я просто там показывал, как будто бы там что-то...». Неприятные и подлые такие ситуации были. Не очень приятно, что не особо уважают нас. Улыбаются в лицо, подходят к нам фотографируются, просят помочь, а на самом деле люди очень продуманные, и они делали очень неприятные вещи".

Харитонов техническим нокаутом во втором раунде выиграл у Спонга. Бойцы возглавили турнир лиги Хабиба Нурмагомедова EFC 44, который проходил в ночь на 29 января в Майами.