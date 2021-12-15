Тренер Макгрегора: «Конор вернется в начале лета, мы пока не вернулись к тренировкам»

Тренер бойца UFC Конора Макгрегора Джон Кавана рассказал о сроках возвращения ирландца в октагон.

«Мы еще не вернулись к тренировкам по ММА, но он хочет проявить всю силу и подготовленность, и разумно подходит к этому вопросу. Нет никого, кто использовал бы поражения, чтобы подпитывать себя, чтобы узнать что-то новое о своем теле, узнать что-то новое о тренировках, вернуться и преуспеть.

Я бы сказал, что Конор вернется в начале лета. Я уверен, что у нас будет подходящее время, чтобы отпраздновать Рождество, а затем назначить время для возвращения", — приводит слова Кавана MMA Junkie.

33-летний Макгрегор на данный момент продолжает восстанавливаться после перелома ноги, полученного в бою против Дастин Порье на UFC 264.