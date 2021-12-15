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Тренер Макгрегора: «Конор вернется в начале лета, мы пока не вернулись к тренировкам»

12:16
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Тренер бойца UFC Конора Макгрегора Джон Кавана рассказал о сроках возвращения ирландца в октагон.

«Мы еще не вернулись к тренировкам по ММА, но он хочет проявить всю силу и подготовленность, и разумно подходит к этому вопросу. Нет никого, кто использовал бы поражения, чтобы подпитывать себя, чтобы узнать что-то новое о своем теле, узнать что-то новое о тренировках, вернуться и преуспеть.

Я бы сказал, что Конор вернется в начале лета. Я уверен, что у нас будет подходящее время, чтобы отпраздновать Рождество, а затем назначить время для возвращения", — приводит слова Кавана MMA Junkie.

33-летний Макгрегор на данный момент продолжает восстанавливаться после перелома ноги, полученного в бою против Дастин Порье на UFC 264.

Дополнительная информация:

https://mmajunkie.usatoday.com/2021/12/ufc-news-conor-mcgregor-return-timeline-being-sensible

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Анна Горшкова все материалы автора
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