Адесанья: «Заплачу 3 миллиона долларов любому, кто докажет, что я принимал стероиды»

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (22-1) в 50-й раз сдал отрицательный тест на стероиды. В связи с этим он решил ответить критикам, которые обвиняют его в употреблении запрещенных веществ.

«Когда я хорош, они говорят об обвисшей титьке. Они просто хотят найти оправдание моим победам, чтобы отнять величие, — сказал Адесанья на медиа-дне UFC. — Я заплачу три миллиона долларов любому, кто докажет, что я хоть раз употреблял стероиды. Если у вас есть доказательства, что я покупал, прикасался или принимал вещества, повышающие работоспособность, просто дайте мне знать. Я заплачу три миллиона долларов. Сейчас эти обвинения в том, что я употребляю стероиды, ничем не подкреплены».

Адесанья проведет следующий бой против второго номера рейтинга дивизиона Джареда Каннонье (15-5) 2 июля на UFC 276 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.