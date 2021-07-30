Боец Bellator Эй Джей Макки высказался о потасовке с действующим чемпионом промоушена Патрисио Фрейре на пресс-конференции приуроченной к их поединку.

«Я взбудоражил его перья. Фрейре постоянно говорит, что бойцы неуважительно относятся к нему, но я старался это делать для себя. Он рассказывал что-то о моем отце, якобы уничтожит меня у него на глазах. Я дал ему возможность попробовать своего же лекарства.

Теперь я у него в голове. Психологическая война — решающая. Я полностью прочитал Фрейре и увидел в нем много моментов, которыми воспользуюсь. Теперь мне просто осталось в субботу прийти и выполнить свою работу. Я устрою шоу», — приводит MMA Junkie слова Макки.

Поединок между Фрейре и Макки состоится в ночь на 1 августа на турнире Bellator 263.

(Никита Карин)