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Сегодня, 00:30

Ринат Фахретдинов дебютирует в UFC 4 июня

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Российский боец UFC Ринат Фахретдинов подписал контракт на поединок, который состоится 4 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом Фахретдинов сообщил у себя в соцсетях.

18 марта журналист Эл Зуллино написал в Twitter, что соперником Фахретдинова станет грек Андреас Михайлидис (13-5).

Фахретдинов стал бойцом UFC в январе 2021 года после победы нокаутом на турнире UAE Warriors. Он нокаутировал экс-бойца UFC Эрика Спайсли в первом раунде. За боем из зала наблюдал президент UFC Дана Уайт.

На счету 30-летнего Фахретдинова 20 побед и два поражения в ММА.

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