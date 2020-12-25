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Макгрегор в третий раз станет отцом

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Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор опубликовал новый пост в Instagram.

Ирландец выложил фото с семьей, где один из детей держит снимок УЗИ будущего ребенка.

«Наша семья желает вашей счастливого Рождества! В 2021 году есть чего ожидать», — написал Макгрегор.

Ранее стало известно о проведении боя-реванша между Макгрегором и Дастином Порье. Поединок должен состоятся в программе турнира UFC 257 на «Бойцовском острове» 23 января 2021 года. В первой схватке 6 лет назад Конор нокаутировал соперника на турнире в Лас-Вегасе.

32-летний ирландский боец ММА одержал 22 победы при четырех поражениях. У 31-летнего американца 26 побед и шесть поражений. Один бой был признан несостоявшимся.

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