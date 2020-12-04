Макгрегор рассказал, как готовится к реваншу с Порье

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор рассказал, что проводит много спаррингов перед реваншом с Дастином Порье. Их бой возглавит кард турнира UFC 257, который состоится 24 января.

«За последние 6 недель тренировок я провел 375 минут спаррингов. Это соответствует 75 раундам по 5 минут или 15 чемпионским боям в ММА. Мой последний бой длился 40 секунд. Вот почему. Боевая подготовка. Это трудно!» — написал Макгрегор в Instagram.

Первый бой между спортсменами состоялся в сентябре 2014 года. Тогда победу техническим нокаутом одержал Макгрегор.

32-летний ирландский боец ММА легкого веса одержал 22 победы при четырех поражениях. У 31-летнего американца 26 побед и шесть поражений. Один бой был признан несостоявшимся.