Макгрегор рассчитывает вернуться в UFC после боя с Пакиао

Бывший чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор может вернуться в UFC. В пятницу ирландец анонсировал боксерский поединок с легендарным боксером Мэнни Пакиао.

В интервью ESPN менеджер обоих спортсменов Оди Аттар рассказал, что после боя с Пакиао Конор вернется в UFC.

В начале лета Макгрегор в очередной раз объявил о завершении карьеры. Недавно президент UFC Дана Уайт заявил, что готовит «что-то интересное» для Конора.