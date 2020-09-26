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Макгрегор рассчитывает вернуться в UFC после боя с Пакиао

01:02
Конор Макгрегор. Фото Instagram
Конор Макгрегор. Фото Instagram
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Бывший чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор может вернуться в UFC. В пятницу ирландец анонсировал боксерский поединок с легендарным боксером Мэнни Пакиао.

В интервью ESPN менеджер обоих спортсменов Оди Аттар рассказал, что после боя с Пакиао Конор вернется в UFC.

В начале лета Макгрегор в очередной раз объявил о завершении карьеры. Недавно президент UFC Дана Уайт заявил, что готовит «что-то интересное» для Конора.

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