Макгрегор раскритиковал Хабиба и Россию

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор в Twitter в очередной раз раскритиковал россиянина Хабиба Нурмагомедова. Ирландец ответил на сообщение россиянина, в котором тот припомнил бой 2018 года.

«Да, обними ноги. Обними ноги и купайся в крошечных ваннах с мужчинами, прикасаясь к их ногам. Что, черт возьми, происходит? Как эта страна может осуждать/наказывать гомосексуалистов, но при этом запирать жен и детей дома, и заставлять заниматься исключительно определенным видом деятельности? Только мужчины. Это довольно странно», — написал Макгрегор.

What the fuck is going on here? How can this country condemn/punish homosexuals, yet lock their wives and children away, and engage solely in this type of activity. Male only.

It's quite bizarre. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 12, 2020

Напомним, 6 октября 2018-го 31-летний Макгрегор проиграл удушающим приемом 31-летнему Нурмагомедову на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.