Макгрегор предложил подраться Пакиао

Экс-чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор рассказал, что хочет провести встречу с боксером Мэнни Пакиао. В 2017 году ирландец техническим нокаутом проиграл Флойду Мейвезеру-младшему.

— Есть предложение подраться с Мэнни Пакиао, — цитирует ирландца ESPN. — Мы им предложили. Они думают. Говорят, что прямо сейчас немножко не время. Но шанс, что бой состоится, очень хороший. Я бы мог боксировать с Поли Малиньяджи, но это неинтересно, я его легко нокаутирую. Но я точно буду еще боксировать. Я завоюю титул чемпиона мира по боксу.

У 31-летнего Макгрегора 21 победа в 25 поединках. Ближайший бой Конор проведет 19 января на UFC 246 с американцем Дональдом Серроне,