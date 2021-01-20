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Макгрегор потерял одну позицию в общем рейтинге UFC

13:56
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Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор опустился на 13-е место в общем зачете промоушена, вне зависимости от весовой категории.

В предыдущей версии рейтинга ирландец занимал 12-ю позицию, пропустив вперед Роберта Уиттакера. Лидирует по-прежнему Хабиб Нурмагомедов.

Нурмагомедов может вернуться в UFC после матча-реванша Дастина Порье и Конора Макгрегора, который состоится 24 января рано утром по московскому времени на турнире UFC 257 в Абу-Даби.

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