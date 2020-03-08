Макгрегор подколол Нурмагомедова после слов об уличных драках

Ирландский боец Конор Макгрегор подколол чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который на пресс-конференции перед боем с Тони Фергюсоном рассказал об уличных драках. Россиянин отметил, что его будущий соперник ничего не знает об уличных драках, тогда как он дрался очень много.

Макгрегор выложил твит с кадром из видео, которое было снято во время нападения Конора на автобус с бойцами UFC в апреле 2018 года.

Хабиб запечатлен в этот момент в автобусе. Позже Макгрегор называл Нурмагомедова трусом, так как россиянин не вышел к нему.

— Уличная драка, — подписан снимок.