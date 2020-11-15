Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Макгрегор ответил дос Аньосу, вызвавшему его на бой

08:26
Конор Макгрегор. Фото USA Today Sports
Конор Макгрегор. Фото USA Today Sports
Теги:

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор ответил на вызов бразильца Рафаэля дос Аньоса.

Дос Аньос вызвал Макгрегора на бой после победы над Полом Фельдером в главном бою турнира UFC Vegas 14.

«Дастин — первый, но я готов ко всему. Вернемся к классике, лол. Посмотри на Дану Уайта, ха-ха. Винтажное ММА-развлечение», — написал у себя в Twitter Макгрегор, опубликовав фото с битвы взглядов с дос Аньосом образца 2016 года.

Поединок между Макгрегором и дос Аньосом должен был состояться в 2016 году, но бразилец заработал перелом стопы и бой был отменен.

Ближайший бой Макгрегор проведет 23 января против Дастина Порье в рамках турнира UFC 257.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир