Макгрегор ответил дос Аньосу, вызвавшему его на бой

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор ответил на вызов бразильца Рафаэля дос Аньоса.

Дос Аньос вызвал Макгрегора на бой после победы над Полом Фельдером в главном бою турнира UFC Vegas 14.

«Дастин — первый, но я готов ко всему. Вернемся к классике, лол. Посмотри на Дану Уайта, ха-ха. Винтажное ММА-развлечение», — написал у себя в Twitter Макгрегор, опубликовав фото с битвы взглядов с дос Аньосом образца 2016 года.

Dustin first, but I'm down for it all. Throwback to this classic lol.

Look at Dana hahahah

Vintage MMA entertainment.

El Chap! pic.twitter.com/GiC3yl8HB6 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 15, 2020

Поединок между Макгрегором и дос Аньосом должен был состояться в 2016 году, но бразилец заработал перелом стопы и бой был отменен.

Ближайший бой Макгрегор проведет 23 января против Дастина Порье в рамках турнира UFC 257.